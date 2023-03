Wegen dringender Arbeiten an den Holzumzäunungen wird in Homburg der Parkplatz „Vauban-Carrée“ an der Ecke Tal-/Gerberstraße gegenüber dem Talzentrum kurzfristig am Donnerstag, 30. März, für mehrere Stunden gesperrt. Wie die Stadtverwaltung am späten Mittwochnachmittag meldete, wird der Parkplatz bereits ab 6 Uhr morgens gesperrt. Im Lauf des Vormittags werde er Stück für Stück wieder freigegeben. Die Arbeiten sollen bis zum frühen Donnerstagnachmittag abgeschlossen sein.