In Zweibrücken wird im Zuge der Bauarbeiten in der Uhlandstraße der neue Asphalt aufgebracht. Deshalb kommt es ab Montag, 26. Februar, bis einschließlich Donnerstag zu Einschränkungen an der Ecke Herzog-/Uhlandstraße. Laut Stadtverwaltung werden zum Beispiel die Parkplätze in der Herzog- und der Uhlandstraße beidseitig gesperrt. Die Zufahrt zum Parkplatz Uhlandstraße wird zumindest zeitweise nicht möglich sein.