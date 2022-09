„Mehr Platz für Menschen“ hieß es beim Zweibrücker Parking Day am Samstag. Man regte zum Nachdenken darüber an, was statt asphaltierter Auto-Stellplätze so alles möglich wäre.

Etliche Initiativen wie beispielsweise die Veranstalter von ZW-vernetzt machten dazu viele praktische Vorschläge. Auf dem Parkplatz am Helmholtz-Gymnasium hatten Mitglieder der Initiative zwei Stellplätze bis zum Nachmittag in Beschlag genommen und die große Menge an Regenwasser gezeigt, die dort wegen der Bodenversiegelung nicht versickert. Dies stellten sie in Gegensatz zu einer imaginären Wiese gleicher Größe. Aber auch Bäume schweben Kerstin Pick von ZW-vernetzt vor – mit Blick auf den benachbarten Parkplatz des Oberlandesgerichts (OLG) neben dem Schloss. Drei Purpur-Eschen, sogenannte Klimabäume, hatte die Initiative im September 2021 auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen OLG und Helmholtz-Gymnasium gepflanzt. Was aber laut Kerstin Pick bei Weitem nicht ausreicht.

Ungespritzte Äpfel verschenkte am Samstag ein Mann, der es sich in der Karlstraße auf einem Parkplatz im Liegestuhl bequem gemacht hatte. Umgeben von Rollrasen, in schönster Urlaubsstimmung, umweht von der Musik, die ein paar Meter weiter ebenfalls auf einem Randstreifenparkplatz vom Trio New Orleans Garden gespielt wurde. Da ertönten Dixieland, Swing und Ragtime statt dem sonst üblichen Geknatter von Otto- und Dieselmotoren.

Cheerleader und Fahrrad-Rikscha

Hinter der Karlskirche zeigten die Cheerleader der VTZ ihr artistisches Können; vertreten waren auch die „Biotopia“-Initiative des Roten Kreuzes und die Evangelische Jugend Pfalz mit Stelzen und Dreirädern. Auf jedem der teilnehmenden Parkplätze standen immer noch einige Autos; am Schloss gab es ein ständiges Kommen und Gehen von Innenstadtbesuchern mit ihren Fahrzeugen. „Ich finde das blöd, dass Autos hier rumfahren, während die Aktion läuft“, sagte eine Besucherin am Stand von ZW-vernetzt. Denn öfter wurde es eng zwischen der Fahrrad-Rikscha, die Christian Gantner vom Projekt „Radeln ohne Alter“ mit je zwei Passagieren in Runden über den Parkplatz kutschierte, den Fußgängern und langsam und vorsichtig fahrenden Autofahrern, die Parkplätze suchten. Viele Autofahrer erkannten die Stände aber schon von vor der Einfahrt und drehten in Richtung Parkhaus ab.

Eine etwa zehnköpfige Tai Chi-Gruppe hatte auf dem abgesperrten OLG-Parkplatz ihre Ruhe vor Autos. Sie zeigte meditative Bewegungsabläufe, während im Hintergrund zwei Kinder einen Fahrradparcours durchstrampelten. Musik, eine Kleidertauschbörse von „Die Grüne Brücke“, „Abbel-Gedöns“ auf dem Parkplatz der Heilig-Kreuz-Kirche, ein Parkplatz-Café des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs in der Karlstraße oder auch das Werben der Gruppe „Er(Schließ) mich neu“ für den Fortbestand des 65 Jahre alten Zweibrücker Freibades mit Schwimm-Bronzemedaillengewinner Michael Raje gaben Denkanstöße, was Mensch mit Parkplätzen so alles anfangen könnte. „Im Parkhaus parken. Dann könnte man mit den Parkflächen Besseres anstellen“, griff Kerstin Pick eine Idee auf, die Matthias Wolf in unserer Umfrage vorigen Montag genannt hatte.