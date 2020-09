Wie die Stadt mitteilt, wurde die Sperrung wegen des Neubaus der Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau) in der Münzstraße nach fast drei Jahren aufgehoben. Am Parkhaus am Schloss gilt nun wieder die Einbahn-Regelung. Die Stadt weist darauf hin, dass die Zufahrt von der Bleicherstraße aus nicht mehr über die Einmündung der Münzstraße hinter dem Parkhaus erfolgt, sondern wieder über die erste Einmündung und ums Parkhaus herum. Nutzer des Parkhauses werden darauf hinweisen, dass beim Rausfahren die vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts ist.