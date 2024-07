In diesen Tagen, zu Beginn der Schul-Sommerferien, sollten die ersten Arbeiten am Park&Ride-Platz der Bahnstation Zweibrücken-Rosengarten beginnen. Der Stadtrat hatte im Juni einer Firma einen Auftrag für Erd-, Pflaster und Straßenbau-Arbeiten über 817.000 Euro erteilt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage erklärt, verschiebt sich der geplante Baubeginn aber um sechs Wochen, auf das Ende der Sommerferien. Der Grund: Die derzeitige Brache zwischen Bahnsteig-Aufgang und Bootshaus der Wassersportfreunde an der Landauer Straße soll noch für Autofahrer, die das benachbarte Freibad in den Ferien besuchen wollen, als Parkplatz zur Verfügung stehen.

Ab Baubeginn rechnet die Verwaltung mit etwa neun Monaten Bauzeit. Während des Baus des geplantes Fahrbahnteilers auf der Landauer Straße sollen lange Vollsperrungen vermieden werden, Verkehrsampeln zum Einsatz kommen. Zeitweise Vollsperrungen der vielbefahrenen Landesstraße 465 seien aber nicht auszuschließen.