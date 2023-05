Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das hohe Lagergebäude, das an die Parkstraße angrenzt, ist Geschichte. Am Dienstag hat die Saarbrücker Abrissfirma Theobald das vorletzte Gebäude auf dem alten Brauereigelände abgerissen und fängt laut Bauleiter Wolfgang Bachmeyer heute damit an, den Bauschutt aufzubereiten und zu brechen.

Ein Teil davon wird eingebaut, ein weiterer kommt zerkleinert auf die großen Haufen, die im unteren Teil des Park-Geländes aufgetürmt sind. Die Terrassierung des ehemaligen