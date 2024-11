Am Freitagnachmittag, 1. November, hat in Kirkel-Limbach ein Container gebrannt. Verletzt wurde niemand. Feuerwehrleute des Löschbezirks Limbach rückten an. Um den Container, der in der Talstraße steht und für Altpapier vorgesehen ist, zu löschen, öffneten die Feuerwehrleute ihn und zogen seinen Inhalt auseinander. Die Feuerwehr war laut Feuerwehrsprecher Marc Habermann eine halbe Stunde lang im Einsatz.