Am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr kommt Paolo Oreni in die Protestantische Friedenskirche nach Zweibrücken-Ixheim, um ein Orgelkonzert zu spielen.

Oreni, 1979 in Treviglio geboren, begann mit elf Jahren Orgel zu spielen und zu komponieren bei Giovanni Walter Zaramella am Musikinstitut Gaetano Donizetti in Bergamo. Danach studierte er am Konservatorium von Luxemburg. Es folgten Meisterklassen an der Kirche St. Eustache Paris und der Tonhalle Zürich. Oreni wird Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Charles-Marie Widor sowie Improvisationen spielen. Sein Spiel wird auch auf die Leinwand übertragen. Karten für acht Euro gibt es nur an der Abendkasse, sie sind zugleich Programmzettel.