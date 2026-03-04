Bei Bauarbeiten in Rimschweiler wurde am Dienstag eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Leiter der Baustelle zur Renaturierung des Hornbachs meldete den Fund kurz nach 9 Uhr, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Diese rückte aus und informierte den Kampfmittelräumdienst des Landes sowie das städtische Ordnungsamt, das mit zwei Mitarbeitern kam. Laut Stadtpressesprecher Jens John musste die Sprenggranate nicht vor Ort entschärft werden, sondern wurde vom Kampfmittelräumdienst mitgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, eine Evakuierung sei nicht nötig gewesen. Laut einer Sprecherin des Landes war die Granate leer, hatte also keinen Sprenginhalt mehr. Bei dem Geschoss habe es sich um eine rund 45 Zentimeter lange, 10,5-Zentimeter-Sprenggranate gehandelt, wie sie die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg benutzt hat. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat vergangenes Jahr rund 67 Tonnen Munition geborgen und sieben Bombenblindgänger entschärft, wie das Land mitteilt. Es appelliert an die Bevölkerung, verdächtige Gegenstände, die Kampfmittel sein könnten, auf keinen Fall zu berühren oder zu transportieren, sondern sofort der Polizei oder dem Ordnungsamt zu melden.