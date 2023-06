Auf der A6 in Höhe St. Ingbert-Sengscheid wurde am frühen Montagmorgen ein Radarmessgerät der saarländischen Polizei in Brand gesetzt. Das Feuer an dem sogenannten Panzerblitzer an der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Ausfahrten Saarbrücken-Fechingen und St. Ingbert-West wurde kurz nach 2 Uhr entdeckt und von der Feuerwehr gelöscht. Wer die Radarfalle angezündet hat, ist unbekannt.