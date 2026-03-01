„Palatina Backyard Ultra“ heißt eine neue, für die Südwestpfalz einzigartige Laufveranstaltung am Samstag, 5. September, in und um Erfweiler. Wie der Lauf funktioniert.

Was unterscheidet diesen Lauf von anderen?

„Es ist in erster Linie ein Lauf-Event für die gute Laune“, sagt Roland Matzig. Der Wahl-Erfweilerer hatte die Idee, eine solche Veranstaltung in der Region zu etablieren, und er ist auch der Veranstalter. Er hat eine Runde von 6,7 Kilometern Länge mit Start und Ziel auf dem Belmontplatz in Erfweiler ausgesucht. Der Palatina Backyard startet um 8 Uhr. Das Entscheidende ist, dass jeder Teilnehmer so viele Runden läuft, wie er kann. Einziges Zeitkriterium: Jede Laufrunde muss unter einer Stunde absolviert werden. Am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Runden schafft.

Eine neue Runde beginnt dabei jeweils zur vollen Stunde. Man hat also zwischen den einzelnen Runden Zeit, sich zu erholen, und zwar so lange, wie die Differenz der jeweiligen Rundenzeit bis zur nächsten Stunde ist. Dadurch kann ein Läufer in 24 Stunden 24 Runden, das sind 160,8 Kilometer, zurücklegen. Im Reglement ist für alle Eventualitäten gesorgt. Darin heißt es: „Zwischen 20 Uhr und 7 Uhr ist zwingend mit Stirnlampe zu laufen.“ Gewinner ist, wer die letzte Runde allein absolviert hat. Die Platzierungen werden anhand der Anzahl erfolgreich absolvierter Runden und der Rundenzeit der letzten erfolgreich absolvierten Runde ermittelt.

Wie verläuft die Strecke?

Vom Belmontplatz in der Dorfmitte läuft man auf der Straße aus dem Ort und über Felder in den Wald. Hier wechselt der Untergrund auf Waldboden. Es geht auf breiten Waldwegen leicht, aber stetig bergauf, bis nach etwa 70 Höhenmetern der höchste Punkt der Strecke erreicht ist. Von dort joggt man sanft abfallend weiter ins Glastal, von wo aus man nach einer „Extraschleife“ wieder auf die Straße nach Erfweiler kommt, um den Belmontplatz und somit das Ziel zu erreichen. Insgesamt weist eine Runde etwa 100 Höhenmeter auf. Etwa vier der 6,7 Kilometer läuft man auf Waldboden, der Rest ist Asphalt. „Die Route kann im Vorfeld individuell besichtigt werden. Eine offizielle Begehung ist nicht vorgesehen“, informiert Matzig.

Woher kommt die Idee?

Dieses Laufformat gibt es seit 2011. Es geht darum, seine eigenen Grenzen in punkto Durchhaltevermögen zu testen. Schnelligkeit ist nicht so wichtig, ein Schwätzchen während des Laufens ist hier möglich – im Gegensatz zu herkömmlichen Laufveranstaltungen, bei denen nur die Zeit gemessen wird.

Der Organisationsaufwand für den Veranstalter hält sich in Grenzen. Der Erfinder des Backyards, der US-amerikanische Extremsportler Gary Cantrell, bekannt als „Lazarus Lake“, hat den ersten Backyard in seinem Garten hinter dem Haus (Backyard) organisiert. Inzwischen gibt es deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften in der neuen Sportart.

Was sind die Rekorde?

Den Weltrekord im Backyard Ultra hält seit dem 26. Juni 2025 der Australier Phil Gore, der beim Dead Cow Gully mit 119 Runden fast fünf komplette Tage durchlief. Der deutsche Rekord liegt bei 100 Runden und wird von dem aus Pattensen (Niedersachsen) stammenden Hendrik Boury gehalten. Er hat ihn im Oktober 2025 bei der Weltmeisterschaft in den USA aufgestellt und damit seine ein Jahr zuvor aufgestellte Bestmarke von 82 Runden regelrecht pulverisiert.

Den deutschen Rekord bei den Frauen hat Marina Kollassa inne. Er liegt bei 51 Runden, aufgestellt beim „Big Dog’s Backyard Ultra“, der Einzelweltmeisterschaft 2020.

Wer ist der Macher?

Roland Matzig veranstaltet den Palatina Backyard Ultra. Der 69-Jährige stammt aus Ludwigshafen, ist selbstständiger Architekt und arbeitet noch als externer Berater eines Bauunternehmens. Er wohnt seit drei Jahren mit seiner Ehefrau wieder in Erfweiler. Er organisierte schon mal (als Vorsitzender des Vereins „Bikenatour“) eine außergewöhnliche Sport-Veranstaltung im Wasgau, das Uphill-Race, eine Bergauf-Prüfung für Mountainbiker im Hauensteiner Wald, die von 2004 bis 2006 dreimal jeweils im Januar ausgetragen wurde. Bei der dritten Auflage versuchten 150 Biker aus ganz Deutschland, einen Steilhang (am Ende mit 30 Prozent Steigung) unweit des Paddelweihers so lange wie möglich auf zwei Rädern zu bewältigen. Zeitweise kamen 250 Zuschauer. Ein Durchgang unter Fackel- und Flutlicht sowie eine Trial-Show im Rahmenprogramm gaben der Veranstaltung ein besonderes Flair.

Matzig ist unter anderem Triathlet beim Endurance Team des FK Pirmasens und hat im Alter von 60 Jahren den Ironman Frankfurt (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathonlauf) gefinisht.

Anmeldung

Für zehn Euro im Internet auf der Homepage „palatina-backyard-ultra.de“

