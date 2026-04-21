Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche kam wurde in der Pariser Straße ein Paketautomat aufgebrochen. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen. 34 Fächer des Automaten wurden laut Polizeiangaben aufgebrochen, die darin enthaltenen Pakete vom Täter gestohlen. Während der Wert der gestohlenen Pakete einen Gesamtwert von circa 500 Euro aufweist, beläuft sich der entstandene Sachschaden am Automaten auf circa 10.000 Euro. Durch die Ermittlungen der Beamten konnte schnell ein Verdacht gegen eine Person erhärtet werden, welchem die Ermittler nun weiter nachgehen werden.