Die Firma DHL, das Paket-Tochterunternehmen der Post, hat in der Zweibrücker Canadasiedlung eine neue Packstation am Netto-Markt in der Quebecstraße 20 in Betrieb genommen. In der Anlage mit 78 Fächern können Kunden rund um die Uhr Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Anmelden kann man sich für den Packstation-Service über die Webseite www.dhl.de/packstation. Um an der Packstation Sendungen zu empfangen, müssen sich Neukunden die DHL-Paketapp herunterladen. Um Päckchen und Pakete an der Packstation zu verschicken, ist laut DHL keine vorherige Registrierung nötig.