Nachdem Lidl Ende Januar seine Filiale in der Sickingerhöhstraße geschlossen hat und sie seitdem leersteht, hat die Deutsche Post nun auch die dortige Packstation abgebaut. Sie möchte aber für Ersatz sorgen: Der neue Lidl-Markt in der Pirmasenser Straße soll ebenfalls eine Packstation bekommen. Die Post habe einen Bauantrag gestellt und warte nun auf die Genehmigung, teilte Post-Sprecher Wolfgang Thomeczek auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. An einer Packstation können Kunden Pakete und Päckchen verschicken, und sie können sie dorthin liefern lassen und dann abholen. Die Packstation am alten Lidl hatte 40 Fächer. Sie stand dort seit Dezember 2020 und war die dritte Packstation im Stadtgebiet – nach der am Hilgardcenter und am Penny-Markt in der Gewerbestraße in Niederauerbach. Mittlerweile gibt es sieben, die meisten davon an Supermärkten, aber auch eine im Wohngebiet in der Bauwerkerstraße nahe der Rennwiese.