Eine Party in der Wolfslochstraße am Freitagabend ist nach einem Streit zweier Partygäste aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, besuchte das Paar die Feier und geriet später untereinander in einen Streit, bei dem sie sogar handgreiflich geworden sind. Laut Polizei-Chef Matthias Mahl haben sich die beiden Streithähne dabei allerdings nicht gegenseitig verletzt. Da sich der Streit des Paares auf offener Straße zugetragen hat, sammelte sich laut Polizei schnell eine Traube Schaulustiger um die beiden. Vor allem der Mann machte dabei durch seinen nackten Oberkörper auf sich aufmerksam. Ein Nachbar bekam den Vorfall mit und rief sofort die Polizei. Ob dem streitsüchtigen Pärchen eine Strafe droht, ist laut Mahl noch nicht entschieden.