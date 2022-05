Ein 16-Jähriger ist am vergangenen Sonntag in Zweibrücken im Bereich der Heilig-Kreuz-Kirche von einem ihm unbekannten Duo – einem Mann und einer Frau – angegriffen worden. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Der junge Mann sei mit einem gleichaltrigen Freund zwischen 17 und 18 Uhr unterwegs gewesen, als er von den beiden angegriffen worden sei. Seiner Aussage nach beschuldigten ihn die beiden, ihr Auto beschädigt zu haben, was er abstreitet. Die Angreifer hätten ihn geschlagen, gebissen und gekratzt, so die Aussage des 16-Jährigen laut Polizei. Er habe eine Wunde am Finger erlitten, die im Krankenhaus behandelt wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Angreifer sei 30 bis 35 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, habe kurze schwarze Haare und einen Bart und eine leicht kräftige Figur. Die Angreiferin wird beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, schulterlange blond gefärbte Haare, kräftige Figur. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder unter der Mailadresse pizweibruecken@polizei.rlp.de an die Polizei in Zweibrücken zu wenden.