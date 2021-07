Die Päpstin Johanna hat zwar Zweibrücken nie besucht, aber in der Bibliotheca Bipontina liegt eine Handschrift von 1669, in der sie auftaucht: HS 17, 118 Blatt, 20 mal 16 Zentimeter, von Nikolaus Langerhans. HS 17 geht um die Widerlegung eines jesuitischen Traktates mit dem Titel „Gründlicher und statter bericht obs war sey, daß auff zeit ein babst zu Rom schwanger gewesen“. Darum und um andere Dokumente die Bibliotheca Bipontina eine Ausstellung aufgebaut: „Die Päpstin Johanna in Zweibrücken?“ ist vom 15. Juli bis 15. Oktober zu sehen. Darin geht es auch um die Tabus der Kirche. Zur Eröffnung am 15. Juli, 19 Uhr, sprechen die Saarbrücker Uniprofessorin Nine Miedema sowie ihre Studenten Mex Biver, Carolin Zoe Contomichalos und Pol Hansen, die die Ausstellung zusammengestellt haben. Der Eintritt ist frei. Infos: Telefon 06332/16403, E-Mail: bipontina@lbz-rlp.de.