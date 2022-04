In der Kneippstraße in Zweibrücken feiert Richard Scherer am Dienstag, 5. April, seinen 90. Geburtstag. In jungen Jahren war er Fußballprofi, seinen Vertragsspielerpass vom TSC hat er heute noch. Viele kennen ihn als Rektor der Mannlich-Realschule.

. Der Jubilar stammt aus Großsteinhausen. Studiert hat er in Landau; 1957 wurde er zum Lehrer ernannt. Vier Jahre später machte er dies zu seinem Beruf. Von 1964 an hat Richard Scherer, der mit der Künstlerin Lilo Scherer verheiratet ist, die Zweibrücker Realschule mit aufgebaut, die heute Mannlich-Realschule heißt.

„Ich habe mich immer als Anwalt des Kindes verstanden“, nennt er sein pädagogisches Motto. Die letzten 19 Jahre bis zur Pensionierung 1995 hat Richard Scherer die Mannlich-Realschule als Direktor geleitet. Dann wurde er von Oberbürgermeister Hans Otto Streuber mit der Stadtplakette in Bronze für seine Verdienste als Schulleiter geehrt. 20 Jahre lang gehörte der Jubilar dem Stadtrat an; lange Jahre hat er noch in einer Senioren-Fußballmannschaft in Niederauerbach mitgespielt.

Dekoriert mit der Stadtehrennadel

Heute beschränkt er seine sportlichen Aktivitäten auf Eislaufen. Daneben engagiert er sich im Orgelbauverein und war auch lange im Seniorenbeirat der Stadt aktiv, ebenso im Pfarrverwaltungsrat Heilig Kreuz. Für sein Engagement in der Kommunalpolitik und als Mitglied diverser Ausschüsse und Gremien erhielt er im Dezember 2010 die Stadtehrennadel.

Zum Geburtstag gratulieren unter anderem Ehefrau Lieselotte sowie die beiden Kinder Wolfgang, Angelika und die drei Enkelkinder.