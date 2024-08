Die Zweibrücker Naturfreunde haben eine neue Pächterin für ihr Harzbornhaus gefunden: Irene Becker übernimmt den Betrieb der Waldgaststätte, die ab Freitag, 9. August, wieder geöffnet ist. Ende 2022 hatte die vorherige Pächterin Inga Fromm den Betrieb der Hütte im Stadtteil Niederauerbach aufgegeben. Seither hatten die Naturfreunde eine Lösung für die Nachfolge gesucht. Die 57-jährige Becker ist als Hüttenwirtin in der Region keine Unbekannte: Die Oberwürzbacherin war in den vergangenen anderthalb Jahren für die Kirrberger Ski- und Wanderhütte zuständig.

Am Premieren-Freitag hat das Harzbornhaus von 12 bis 21 geöffnet (Küche bis 20 Uhr). Im Gastraum wurde zuletzt vieles renoviert, der Biergarten ist für die ersten Gäste bereit. Neben Speisen für den kleinen Hunger bietet Irene Becker auch warme Gerichte an, von Leberknödeln mit Kraut und Soße bis hin zu Schnitzel mit Pommes und Salat. Eine Auswahl an Kuchen- und Torten gibt es ebenfalls. Geöffnet hat die Gaststätte täglich außer montags.