Im Bebauungsplan „Junges Wohnen am Himmelsberg“ muss kein Fußpfad zum benachbarten Behindertenwohnheim festgeschrieben werden. Das Eigentumsrecht gehe vor. Das hat das Oberverwaltungsgericht OVG) Koblenz entschieden. Die Lebenshilfe, die das Wohnheim betreibt, prüft nun den Gang zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Wie mehrfach berichtet, kämpfte die Lebenshilfe um einen Fußpfad vom Wohnheim an der Steinhauser Straße durch das neue Wohngebiet hinüber zur Oberen Himmelsbergstraße. Dies laut Lebenshilfe, um die Heimbewohner sicherer in die Innenstadt zu bringen und ihnen soziale Kontakte im Wohngebiet zu ermöglichen. Der jetzige Bauherr wie auch seine Vorgänger lehnten ab. Der Stadtrat entschied sich dagegen, einen Fußpfad im Bebauungsplan festzuschreiben – und hat damit laut OVG nichts falsch gemacht.

Aus Sicht der Lebenshilfe hatte die Stadt das Interesse der Heimbewohner bei der Abwägung nicht genug berücksichtigt. Die vorgesehene Bebauung grenze die Bewohner gegenüber dem Wohngebiet aus. Diese könnten nur entlang der stark befahrenen Steinhauser Straße zum Wohnheim gelangen beziehungsweise von hier aus in die Innenstadt, hatte die Lebenshilfe argumentiert.

Das OVG hat den Normenkontrollantrag nun mit folgender Begründung zurückgewiesen: Der Beschluss der Stadt lasse keinen Abwägungsfehler erkennen. Die Belange der Lebenshilfe seien berücksichtigt worden. Aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergebe sich kein Anspruch darauf, „dass Integration und Inklusion in einer bestimmten Weise zu erfolgen haben“. Dem Interesse der Lebenshilfe habe das Interesse des Grundstückseigentümers gegenübergestanden, seine Grundstücke möglichst umfassend bebauen zu können, gemäß dem Eigentumsrecht. Vor diesem Hintergrund seien Abwägung und Entscheidung der Stadt rechtlich nicht zu beanstanden, so das Gericht.

Der beschlossene Bebauungsplan grenzt die Heimbewohner laut OVG nicht aus. „Vielmehr wird die Einrichtung innerhalb des Straßenkarrees in eine unmittelbare Nachbarschaft mit den neuen Wohnhausgrundstücken eingebunden.“ Für die Heimbewohner bestehe kein erhebliches Hindernis, mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten sowie soziale und kulturelle Einrichtungen in der Innenstadt zu nutzen. So sei es bereits jetzt möglich, in begleiteten Kleingruppen über den Bürgersteig entlang der Steinhauser Straße und der Ringstraße den Weg in die Innenstadt anzutreten, ohne die Steinhauser Straße kreuzen zu müssen.

Daneben gebe es die Möglichkeit, vom Wohnheim aus zur Oberen Denisstraße zu kommen, „ebenfalls eine Wohnstraße ohne Durchgangsverkehr“. Die Lebenshilfe habe zudem offenbar bislang keinen Anlass gesehen, Nachteile des Standorts Steinhauser Straße durch eine barrierefreie Anbindung an die Obere Denisstraße abzumildern, urteilt das Koblenzer Gericht.

Die Lebenshilfe hatte im November einen Eilentscheid beantragt, um zu verhindern, dass durch die fortschreitenden Arbeiten auf dem Nachbargrundstück Tatsachen geschaffen werden. Der Eilantrag wurde Anfang Dezember zurückgewiesen, und die Sache landete vor dem Oberverwaltungsgericht.

Fred Konrad prüft Revision

Der Vorsitzende der Zweibrücker Lebenshilfe, der Kinderarzt und Grünen-Politiker Fred Konrad, sagte auf Anfrage, das OVG-Urteil sei nach der abgelehnten Eilentscheidung zu erwarten gewesen. Dass die Stadt korrekt abwog, bezweifele er nach wie vor. In der Vorlage zum Ratsbeschluss seien die Interessen der Heimbewohner nicht vorgekommen. Erst als einzelne Ratsmitglieder Bedenken vortrugen, sei diskutiert worden. Konrad findet es „widersinnig, dass nun ausgerechnet die paar kritischen Stimmen als Beweis dafür gelten sollen, dass eine sorgfältige Interessen-Abwägung stattfand“.

Die Lebenshilfe prüft nun laut Konrad, ob eine Revision am Bundesverwaltungsgericht Leipzig möglich ist, weil eventuell auf ein öffentliches Interesse erkannt wird. „Da ginge es dann nicht mehr um den Fußpfad, sondern grundsätzlich darum, wie stark Städte bei Planungen die Interessen Behinderter berücksichtigen müssen“, so Konrad. Von der Zweibrücker Lebenshilfe alleine sei ein solcher Schritt nicht zu finanzieren. Dazu brauche es weitere Verbündete, etwa den Bundes- und Landesverband der Lebenshilfe.