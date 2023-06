Im Outlet Zweibrücken haben die Geschäfte am heutigen Freitag, 9. Juni, bis 22 Uhr geöffnet. Das Outlet lädt zur zweiten Late Night, langem Einkauf mit Unterhaltung ein. Ab 16 Uhr wird ein DJ auflegen und es gibt Cocktails aus meisterlicher Hand. Outlet-Betreiber Via Outlets nutzt den Brückentag nach dem Feiertag Fronleichnam und das Ende der Pfingst-Schulferien. Das erste Late-Night-Shopping am 19. Mai, Freitag und Brückentag nach Christi Himmelfahrt, sei gemessen an Besucheraufkommen und realisierten Umsätzen „super erfolgreich“ gewesen, berichtete der Chef des Center-Managements, Uli Nölkensmeier.

In den Pfingstferien waren die Geschäfte länger, bis 20 Uhr, geöffnet. Ab kommenden Montag endet der Verkauf im Outlet wieder um 19 Uhr.