Drei Jahre nach dem Eigentümerwechsel von Neinver zum britisch-niederländischen Gemeinschaftsunternehmen Via Outlets ändern sich beim nach wie vor größten deutschen Outlet in geschlossener Form, dem Fashion Outlet Zweibrücken, erneut die Besitzverhältnisse. Der niederländische Pensionsverwalter APG (Amsterdam) kündigt an, bis Ende des Jahres die Anteile des britischen Immobilien-Investors Hammerson zu übernehmen.

Nachdem es im vergangenen September durch das Ausscheiden des Miteigentümers, des Outlet-Betreibers Value Retail, große Veränderungen im Management von Via