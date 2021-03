Nach drei Monaten, in denen keine Bekleidungsgeschäfte öffnen durften, konnte gestern auch im Outlet wieder eingekauft werden. Einige Läden hatten trotzdem noch geschlossen, so der Nike- und der Levis-Laden. In den geöffneten Geschäften verlief sich die Kundschaft um die Mittagszeit. Der Andrang war verhalten, auch wenn man anhand der vielen Tüten in den Händen von Kunden und Kundinnen auf dem Parkplatz erkennen konnte, dass die Lust am Einkaufen sich nach langer Zurückhaltung Bahn brach. Vor 20 Jahren, am 8. März 2001, eröffnete das Outlet am Flugplatz. Gefeiert wurde das Jubiläum gestern nicht.