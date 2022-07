Das landespolitische Magazin des SWR-Fernsehens „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ berichtet am Donnerstag über die geplante Ausweitung des Zweibrücker Outlets und die drohenden Konsequenzen für den umliegenden Einzelhandel. Der Beitrag wird um 20.15 Uhr ausgestrahlt und ist im Anschluss in der ARD-Mediathek zu sehen. Thematisiert wird darin auch, dass das Outlet deutlich mehr verkaufsoffene Sonntage anbieten darf als die Innenstädte. Das Oberlandesgericht entscheidet am 4. August über die entsprechende Klage eines Grünstadter Geschäftsmannes.