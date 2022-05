Eines vorweg: Ich verstehe, dass das Zweibrücker Outlet sonntags öffnet, weil da viele Kunden kommen. Ich verstehe auch, dass Leute gerne sonntags herkommen, um zu bummeln und einzukaufen. Gegen beides habe ich auch gar nichts. Von mir aus kann das Ladenschlussgesetz komplett fallen, so dass jeder Laden so oft und so lange öffnet, wie er mag.

Die Extrawurst fürs Outlet ist ein Witz

Was mich aber gewaltig stört, ist die Art und Weise, wie unsere Landesregierung erst die Ausnahmeregel für das Outlet geschaffen hat und wie sie sie weiter aufrecht erhält. Und wie sie die Leute damit für dumm verkauft und sich in die eigene Tasche lügt. Denn die Begründung, warum das Outlet in den Ferien sonntags öffnen darf, ist ein Witz! Es war schon vor 15 Jahren lächerlich, als die Landesverordnung geschrieben wurde. Es wurde völlig absurd, als der Zweibrücker Flugplatz seine Linienflüge einstellen musste.

2007 erlaubte das Land dem Outlet, an Sonntagen in den Schulferien zu öffnen, damit sich Fluggäste dort noch Reisebedarf für ihren Urlaub kaufen können. Zum Schießen! Ich frag’ mich, ob auch nur einer der Passagiere deshalb im Outlet war. Was sollte er denn auch kaufen? Zahnbürste? Sonnencreme? Schwimmflügel? Gibt’s dort doch gar nicht. Und Hosen und T-Shirts werden die Ägypten-Reisenden ja wohl vor der Abreise eingepackt haben.

Sonntags ging doch kaum ein Flieger

Außerdem: Das Outlet öffnet sonntags von 13 bis 18 Uhr. Und wann hoben die Flieger ab? Ich hab’ mal bisschen in unserem Archiv gesucht. Ryanair, sonntags nach London: 13.50 Uhr. Da bleibt keine Zeit, vorher noch durchs Outlet zu schlendern, um Bedarf für Reisende einzukaufen. Tuifly nach Mallorca: sonntags um 12.45 Uhr, drei andere Ziele in Spanien nur an Wochentagen. Rhodos nur donnerstags. Wenigstens Kreta und Antalya am Sonntagnachmittag, und Germanwings flog sonntags um 20.05 Uhr nach Berlin. Die Zeiten änderten sich immer mal wieder, aber ich habe keinen Sonntag gefunden, an dem mehr als drei Flieger gingen, deren Passagiere vorher im Outlet einkaufen konnten. In den Folgejahren verschob Tuifly seine Abflüge in die Nacht oder in den frühen Morgen. Nur noch ein Tui-Flieger hob an einem Sonntag um 17.15 Uhr ab: der nach Mallorca. Am 30. Oktober. Da waren aber keine Ferien mehr.

Das alles zeigt, dass es dem Land gar nicht um die Flugpassagiere ging. Es ging darum, dem Outlet zu ermöglichen, öfter sonntags zu öffnen. Das kann man machen, aber dann verkauft doch bitte die Leute nicht für dumm!

Seit die Linienflüge weg sind, ist es absurd

Jetzt zu behaupten, die Landesverordnung sei noch rechtens, weil in Zweibrücken immer noch Flugbetrieb herrscht, treibt das Ganze auf die Spitze. Frachtmaschinen, Geschäftsflieger, viersitzige Kleinflugzeuge, Hubschrauber – dafür war die Verordnung nicht gedacht. Nur mal zur Erinnerung: Als der Flugplatz vor acht Jahren schließen musste, war ein Nebenargument für seinen Erhalt, dass man ihn brauche, weil deswegen da Outlet sonntags öffnen darf. Schon damals fand ich: Wenn man das möchte, ist das schön und gut. Dann muss man aber das Ladenschlussgesetz ändern und nicht zu Taschenspielertricks greifen. Daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil!