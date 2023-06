Schwule, Lesben und Diverse, bekannt als LGBTQ-Gemeinde, machen im Juni mit Veranstaltungen auf ihre Anliegen aufmerksam. Jetzt auch im Zweibrücker Outlet.

Die Betreiberfirma Via Outlets unterhält neben dem Fabrikverkauf in Zweibrücken noch zehn weitere Center in Europa. „In all unseren elf Outlet-Centern arbeiten wir in diesem Monat mit Künstlern aus der jeweiligen Region zusammen, um auf dieses wichtige Thema hinzuweisen“, sagte Marketing-Managerin Laura Biedermann am Dienstag bei der Eröffnung eines auf einen Monat Laufzeit begrenzten Pop-up-Stores links neben dem Outlet-Restaurant La Place. Für diesen Raum in der Zweibrücker Verkaufseinrichtung hat der 35-jährige Saarbrücker Fabian Schmidt seine eigene Edition an Einkaufstaschen aus Jute gestaltet. In bunten Farben drückt der Künstler darauf aus, was für ihn das Schlagwort „Pride“ (Stolz) bedeutet, das die LGBTQ-Gemeinde thematisch in den Mittelpunkt des Monats Juni rückt. Die Taschen-Sonderedition, die der Saarbrücker mit optischen Anklängen an die Künstler Oskar Schlemmer, Wilhelm Busch und Banksy entworfen hat, ist bis Monatsende im Info-Pavillon („Welcome-Center“) in der limitierten Auflage von 300 Exemplaren erhältlich. Den Verkaufserlös von 15 Euro pro Stück stellt das Outlet der europaweiten Organisation Ilga Europe zur Verfügung, die sich für die LGBTQ-Rechte engagiert.

Samstags stellt er seine Mode persönlich vor

Nach seinem Modedesign-Studium in Trier war der Saarbrücker Kreative zunächst eine Zeit lang in Berlin beruflich tätig, ehe er sich 2014 mit seiner eigenen Boutique im Nauwieser Viertel in seiner Heimatstadt selbstständig machte. Textilien aus seiner eigenen Modekollektion wird er nun an den kommenden vier Samstagen bis einschließlich 1. Juli jeweils von 10 bis 19 Uhr persönlich in seinem Pop-up-Store vorstellen und zum Kauf anbieten.

Auch die Taschen, die queere Künstler anderswo in Europa gestaltet haben, gibt es jetzt in dem Sonder-Store im Zweibrücker Outlet zu sehen. Foto: Gerhard Müller

„Obwohl wir längst im 21. Jahrhundert leben, wollen viele uns Angehörige der LGBTQ-Gemeinde immer noch nicht als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft akzeptieren“, sagt Fabian Schmidt. „Wir möchten diesen Monat nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Homosexuelle im Alltag immer noch Diskriminierung erleben.“

Bevor im Outlet der Sonder-Store im Outlet Anfang Juli seine Türen wieder schließt, haben Besucher die Möglichkeit, an den Wänden des Verkaufsraums die Einkaufsbeutel-Kreationen auch der anderen queeren Künstler zu betrachten, die in ganz Europa zu Farbtopf und Sprühdose gegriffen haben, um in ihren lokalen Outlet-Einrichtungen auf kreative Weise Flagge zu zeigen.