Er wurde 2001 unter mehr als 130 Bewerbern ausgewählt: 25 Jahre später arbeitet Torsten Mayer immer noch im Zweibrücker Fashion Outlet. Ein Urgestein erzählt von den Anfängen.

Marcel Reif blickt in einem Interview auf seine Jugend in Kaiserslautern zurück – und den Erzrivalen FKP. Der Sportjournalist ist am 18. März zu Gast im Forum Alte Post.

Schulreport PS: Fünf der acht Grundschulen in Pirmasens werden Schritt für Schritt modernisiert – vor allem in moderne Elektroanlagen und Brandschutz wird investiert.

In einer großen Zeitungsanzeige und im Internet rufen 60 Zweibrücker Unternehmen und Organisationen dazu auf, am Sonntag wählen zu gehen. Die Idee dazu hatten sechs Frauen.

Der Bezug zur Heimat ist im Pirmasenser Büro von VR-Bank-Vorstand Michael Knecht allgegenwärtig. Freitags spiegelt sich das auch in der Kleidung wider.

Die Kreisstraße zwischen Mörsbach und Kirrberg wird ab Sommer voll gesperrt. Verkehrseinschränkungen gibt es aber schon jetzt.

Sprachprobleme in Schulen: Erst ein Antrag, dann eine Anhörung und nun ein Brief an den Minister. Die Stadt Pirmasens will den Übergang von der Kita in die Schule neu gestalten.

Die Stadt Dahn richtet ihren Gästebeitrag neu aus. Bei Vergünstigungen etwa im Schwimmbad könnte künftig Umsatzsteuer fällig werden.

Die Hausarztpraxis von Herbert Reisser in Vinningen ist geschlossen. Der Ortsbürgermeister hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die ärztliche Versorgung sicherzustellen.

Bundesweit bereitet ein Apothekensterben Sorgen. Die Martinshöher müssen sich indes nicht mehr um die Medikamentenversorgung im Dorf fürchten.

Im Steinbach bei Hauenstein plätschert Wasser über Schotter. Nach dem Pipeline-Bau war er trockengefallen. Die Reparatur dauert – dafür werden viele Gründe genannt.

Sanierung des Gerstelparks in Dahn wird abgespeckt: Zwei Förderanträge scheitern, die Stadt kürzt das Paket. Ein Karussell für Rollstuhlfahrer ist gesichert, weitere Schritte liegen beim Bauausschuss.

Im Raum stand der Vorwurf der Ausbeutung von Prostituierten in zwei Fällen. Warum das Verfahren gegen den Besitzer einer Bar in Pirmasens am Montag eingestellt wurde.

Damit auf breiten Straßen Fußgänger auf Zebrastreifen die Fahrbahn sicher überqueren können, baut die Stadt Pirmasens an 16 Fußgängerüberwegen Fahrbahnteiler ein.

Zweibrücken bekommt in den nächsten zwölf Jahren 30 Millionen Euro aus besonderen Fördertöpfen. Das Geld soll in Schulen, Straßen, Radwege und Sporteinrichtungen fließen.