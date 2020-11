Das Outlet auf den Flugplatz verzichtet zwar auf den verkaufsoffenen Sonntag am ersten Advent, hält aber am Freitag und Samstag am so genannten Late Night Shopping fest, also dem Einkauf bis jeweils 22 Uhr. Das teilte das Centermanagement auf Anfrage mit. Man verfolge den Ansatz, die zur Verfügung stehende Öffnungszeit zu strecken, damit sich nicht zu viele Kunden auf einmal im Outlet aufhalten, sondern sich die Ströme besser verteilen. Dies sei als eine Maßnahme zum Schutz vor Corona zu sehen. Wie berichtet, sollte am ersten Advent ein verkaufsoffener Sonntag von Innenstadt-Händlern, Outlet und Möbel Martin stattfinden. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen wurde darauf verzichtet.