Das Fashion Outlet Zweibrücken erholt sich schnell von den Auswirkungen des Coronavirus. Ein Monat geschlossen und seit 20. April wieder geöffnet, freue man sich über Nachholkäufe der Kunden. Der Umsatz pro Besucher sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen, erklärt Betreiber Via Outlets. Zwar kämen weniger Kunden – der Zugang ist nach wie vor auf unter 3000 Kunden im Center reguliert -, die langen aber tüchtig zu. Nicht von Via bestätigt, aber auch nicht dementiert, ist, dass der Umsatz schon wieder 70 bis 80 Prozent des Vorjahresniveaus erreicht hat. Demgegenüber berichten Modehändler von anhaltenden Rückgängen von 50 bis 70 Prozent. Das Outlet hat am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Fünf weitere Verkaufsoffene Sonntage folgen im Juli und August.