Das Fashion Outlet auf dem Flugplatz wird am Sonntag nicht öffnen. Center-Direktor Sebastien Mercier sagt, man trage den mehrheitlich von den Mitgliedern der Händlervereinigung Gemeinsamhandel Zweibrücken gefassten Beschluss mit, auf den Sonderverkauf am 29. November zu verzichten. Als vierter Sonntagsverkauf in diesem Jahr war der erste Adventssonntag zunächst für den Innenstadthandel und die umliegenden Einkaufszentren genehmigt worden. Vergangene Woche wurde er dann aber wegen der hohen Corona-Infektionszahlen vom Gemeinsamhandel-Vorstand abgesagt. Auch der Globus-Baumarkt und Möbel Martin an der Wilkstraße erklärten am Montag, nicht zu öffnen. Outlet, Möbelhaus und Baumarkt zusammen zogen bei Verkaufsoffenen Sonntagen in der Vergangenheit 30.000 Besucher und mehr an.