Das Zweibrücker Fashion Outlet hat an Palmsonntag und am Weißen Sonntag geöffnet. Der Machtwechsel in Rheinland-Pfalz könnte auch Auswirkungen auf die Outletsonntage haben.

Dank einer Sonderregelung aus dem Jahr 2007 darf das Outlet an Sonntagen in den rheinland-pfälzischen Schulferien öffnen. Davon macht es in den Osterferien zweimal Gebrauch: am 29. März und am 12. April, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Geschlossen bleibt der Laden der Modemarke Betty Barclay. Das Zweibrücker Oberlandesgericht ( OLG) hatte in einem Rechtsstreit dem Grünstadter Modeunternehmer Steffen Jost Recht gegeben, der gegen die erweiterten Sonntagsöffnungszeiten vor Gericht gezogen war und deshalb Betty Barclay verklagt hatte.

Das Urteil des OLG könnte aber weiterreichende Folgen haben, da es auch die Sonderregelung in Frage stellt, die noch aus der Zeit stammt, als in Zweibrücken Urlaubsflieger abhoben. Allerdings ist es noch nicht rechtskräftig, da sich Betty Barclay an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gewandt hat. Der muss entscheiden, ob er eine Revision zulässt. Die hatte das OLG ausgeschlossen. Center-Direktor Uli Nölkensmeier wollte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ noch nicht dazu äußern, ob das Outlet auch in den Sommerferien öffnen wird. Er möchte abwarten, wie sich der Rechtsstreit weiter entwickelt. Er verweist zudem darauf, dass Rheinland-Pfalz nach den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag vor einem Regierungswechsel steht. Hier müsse man sehen, wie die neue CDU-geführte Landesregierung zu den Sonntagsöffnungszeiten steht.