In Großsteinhausen entstehen zwischen Sportheim und Spielplatz sechs Trimmgeräte zur Nutzung für alle. Der Outdoor-Campus wird in den nächsten Wochen aufgebaut.

„Die Sache kostet insgesamt 22.500 Euro“, sagt Ortsbürgermeister Volker Schmitt. Etwa 13.000 Euro gibt es aus dem EU-Fördertopf Leader, die übrigen Kosten sollen möglichst über Spenden finanziert werden.

An den Geräten soll laut Bürgermeister Schmitt jeder trainieren können, der dies möchte. QR-Codes auf den Geräten zeigen via Smartphone, welche Übung am jeweiligen Gerät möglich ist. Vom Sportverein sollen zwei Leute abgestellt werden, die regelmäßig Sportkurse anbieten.