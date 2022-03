Ein zwölf Jahre alter Junge aus Dietrichingen ist am Samstagabend in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ zu sehen. Er tritt gegen Tatort-Kommissaar Jan Josef Liefers im Golf an.

Der zwölf Jahre alte Otto aus Dietrichingen spielt bereits seit acht Jahren Golf, manchmal fünfmal in der Woche. Mittlerweile liegt sein Handicap bei 10,3. Jan Josef Liefers hat ein Handicap von 20. Beim Golf gilt: Je niedriger das Handicap, desto besser. Bei dem Duell werden zwei Golfbälle auf einem Tee übereinander gestapelt, und die beiden müssen sie per Pendelschlag in gegenüberliegende Ziele schlagen. Wer gewinnt, ist am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

Gäste in der Show sind neben dem Schauspieler Jan Josef Liefers auch Mel B, Armin Maiwald, David Garrett, Wincent Weiss, Ralph Caspers, Emil Steinberger, Toni Garrn, Matthias Ginter, Adele Neuhauser, Aljona Savchenko und Thorsten Zirkel.