Langeweile über Ostern? Gibt’s nicht, sage ich da nur! Das Kultur- und Verkehrsamt der Stadt Zweibrücken hat ein schönes Ostersuchspiel für euch ausgetüftelt. Und ich kann euch nur empfehlen, dem Fuchs auf seiner Fährte zu folgen. Der hat nämlich tatsächlich die Ostereier gestohlen!

Und so geht’s: Spaziert mit euren Eltern zum Parkplatz Ecke Fasaneriestraße/Annweiler Straße und nehmt sie am besten gleich mit zur Suche. Von dort geht ihr durch den Wald zum Trompetenhügel, zum barocken Gartendenkmal, in den Wildrosengarten und über die mittelalterliche Burgruine zurück. Auf der drei Kilometer langen Strecke, dem Wanderweg „Zweibrücker Fasanenjagd“, müsst ihr acht Rätselfragen beantworten. Und eins verrate ich euch schon: Manchmal ist das ganz schön kniffelig! Aber ihr schafft das, da bin ich mir sicher. Noch mehr Spaß macht das, wenn ihr ein kleines Picknick dabeihabt. Und dass ihr den Müll nicht im Wald liegenlassen sollt, das wisst ihr ja. Wenn ihr den Lösungssatz herausgefunden habt, dann schreibt ihn auf die Teilnehmerkarte und bringt diese zu Edeka Ernst. Dort gibt’s eine kleine Osterüberraschung für euch. Die Teilnehmerkarten liegen bei Edeka Ernst aus und in verschiedenen Geschäften in der Innenstadt oder ihr holt sie euch einfach im Rathaus Max 1 in der Maxstraße 1 ab. Die haben übrigens noch mehr Tipps für Urlaub zuhause, nicht nur für euch, sondern auch für eure Eltern. Schaut doch einfach mal vorbei!