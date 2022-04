Nach zwei Jahren Corona-Pandemie gab es in Blieskastel am Samstagabend wieder das Osterrock-Festival von Purple Haze – mit den Gruppen W3P und den Sticky Fingers, einer Rolling-Stones-Tribute-Band aus Italien.

Im Mittelpunkt des Abends stand aber die Veranstalter-Band, Purple Haze, die sich für das große Bühnen-Comeback im Jahr 2022 inhaltlich runderneuert hat. Denn auf der Setliste der Zweibrücker befinden sich zu 50 Prozent neue Titel. So legte das Sextett mit einem dynamischen „Burn“, im Original von Deep Purple, los. Purple Haze spielt mit der Originalmelodie, wie sich in Blieskastel zeigte, die Gitarren von Nico Kiefer und Olaf Ehrmantraut verbinden sich dynamisch mit dem rhythmischen und harten Bass-Spiel von Andreas Baltes. Ebenfalls neu im Programm: „Crazy Train“ von Ozzy Osbourne – und unter anderem auch „We’re Not Gonna Take It“ von Twisted Sister.

500 Rockmusikfans feierten die Lokalhelden, die bestens aufgelegt waren, frenetisch. Für zusätzliche Freude und Lacher sorgte, wie eigentlich immer, der charismatische Sänger Dirk Reichel (Foto), der zu Beginn das Publikum aufforderte, für ein paar Stunden die Alltagssorgen zu vergessen. Das gelang an diesem Abend vor allem dank dreier Bands, deren Lust daran, endlich wieder vor vielen Menschen auf einer Bühne auftreten zu dürfen, überdeutlich spürbar war.