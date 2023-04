Tierpflegern über die Schulter gucken und Eier in Gehegen suchen: Das Osterferienprogramm im Saarbrücker Zoo hält für Kinder allerhand Überraschungen bereit. Morgen, Donnerstag, 6. April, ab 10 und 14 Uhr können die Kinder auf dem Zoo-Bauernhof in die Rolle der Tierpfleger schlüpfen und die Tiere selbst versorgen. Aber nicht nur das: Sie können überall anpacken und so der Frage auf den Grund gehen: Wie ist es eigentlich, im Zoo zu arbeiten?

Am Karfreitag, 7. April, können die Kinder pünktlich für Ostern Holzeier bemalen, die die Tierpfleger dann in den Gehegen verstecken. Die große Suche danach folgt am Ostersonntag, 9. April. Wer teilnimmt, kann eine Führung zu gewinnen. Außerdem richtet der Zoo am Dienstag, 11. April ab 13 Uhr Infopoints zum Thema „Vom Ei zum Huhn“ ein.

Infos zum Programm



Weitere Infos zu den einzelnen Programmpunkten findet man online unter zoo.saarbruecken.de/veranstaltungen.