Lohnt sich über die Feiertage ein Ausflug? Sollte man die Eier besser im Haus verstecken? Unsere Vorhersage für Zweibrücken und Umgebung.

Über die Osterfeiertage sind wir von Tiefs und Hochs umzingelt. Es überwiegt der Hochdruckeinfluss, was eher für trockenes Wetter spricht. Am Karsamstag überwiegen ganztags die Wolken, die vor allem in den Frühstunden einige Tropfen fallen lassen. Ein mäßiger Südwestwind bringt 8 Grad am Morgen und 14 Grad am Nachmittag.

Der Ostersonntag bleibt trocken. Sonne und Wolken kämpfen um die Herrschaft am Himmel. Fünf Stunden Sonnenschein dürften möglich sein. Der weiterhin mäßige Südwestwind lässt 8 Grad am Morgen und 16 Grad am Nachmittag erwarten.

Ähnlich der Ostermontag, wobei hier die freundlichen Wetteranteile gegenüber den Wolken deutlich überwiegen. Wenn die Computermodelle stimmen dürfen wir bis zu elf Stunden Sonne erwarten. Ein leichter nördlicher Wind präsentiert uns 6 Grad am Morgen und 16 Grad am Nachmittag.

Zwar ist am Dienstag Ostern schon vorbei, doch dürfen wir uns hier auf wolkenloses und sonniges Wetter mit 13 Stunden Sonnenschein und warmen mindestens 20 Grad am Nachmittag freuen, bei einem leichten östlichen Wind. Einzelne Wettermodelle prognostizieren sogar 22 Grad.

Fazit: Insgesamt nahezu trockene Ostern bei immer wieder freundlichen Wetterphasen und angenehmen Temperaturen. Nach Ostern sonnig und warm.