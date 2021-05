Die Sammlung Ostdeutsche Heimstube wird verpackt und weggeräumt in der Musikschule gelagert. Der Raum, in dem sie zuletzt präsentiert wurde, wird jetzt für Schlagzeug-Unterricht genutzt. Über das endgültige Schicksal der Ausstellungsstücke soll im Dezember der Kulturausschuss entscheiden.

„Es wurde nichts weggeworfen, nur zusammengepackt“, versicherte Stadtmuseumsleiterin Charlotte Glück auf Anfrage. Die Leitung der Musikschule habe darum gebeten , die Ausstellungsräume wieder für sich nutzen zu können, da sie wegen der Corona-Hygienevorschriften auf mehr Platz angewiesen sei. Dieser Bitte sei die Stadt nachgekommen und habe die entsprechenden Zimmer im Erdgeschoss geräumt. „Die wertvollen Stücke, die für Zweibrückens Stadtgeschichte von Bedeutung sind, haben wir ins Stadtmuseum geholt“, so Glück. Der Rest sei in der Musikschule eingelagert.

Kulturausschuss soll im Dezember entscheiden

Der Kulturausschuss hätte bereits im Frühjahr beschließen sollen, was aus der Sammlung Ostdeutsche Heimatstube wird. Wegen Corona konnte er dann aber nicht tagen. Der nächste Termin ist laut Glück für den 9. Dezember anberaumt. Sie hofft, dass er auch stattfinden kann. „Es ist ja schon sehr lästig, dass wir jetzt schon über ein Jahr lang nicht wissen, wie es mit der Sammlung weitergeht“, so die Stadtmuseumsleiterin.

Wie zuletzt im Januar berichtet, hat sich der Kreisverband Zweibrücken des Bundes der Vertriebenen (BdV) Ende 2018 aufgelöst. Die Sammlung Ostdeutsche Heimatstube, die der Kreisverband aufgebaut hatte, wurde der Stadt übergeben. Charlotte Glück empfahl, die Stücke, die für die Zweibrücker Stadtgeschichte wichtig sind, ins Stadtmuseum zu überführen und den Rest der Sammlung aufzulösen. Die CDU-Stadtratsfraktion aber plädierte für den Erhalt der kompletten Sammlung. Der Stadtrat verwies das Thema in den Kulturausschuss.

Die Sammlung besteht aus Dokumenten, Bildern und Gegenständen aus Pommern, Ober- und Niederschlesien, dem Sudetenland, Ost- und Westpreußen, dem Banat und der Batschka, Grafiken, Schmuck und Bücher sind ebenfalls enthalten. Als Prunkstück gilt eine handgewebte Hochzeitsdecke von 1799. Ein 120-seitiges Inventarverzeichnis liegt vor.

CDU will Sammlung komplett erhalten

Glück hatte erklärt, es sei sinnvoll, die meisten Exponate an Regionalmuseen des jeweiligen Herkunftslandes weiterzugeben, also nach Polen, Tschechien, Rumänien, Ungarn, Serbien und Russland. Ins Stadtmuseum wechseln sollen die Stücke, die mit der persönlichen Geschichte der Zweibrücker Neubürger zusammenhängen, etwa Geburts-, Tauf- oder Trauscheine, Kauf- und Lehrbriefe, Erinnerungsstücke an den Neuanfang in Zweibrücken.

Der CDU war das zu wenig. Sie wollte nicht, dass die Sammlung zerstückelt wird. „Ein Stück Zweibrücker Geschichte würde verschwinden“, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Christoph Gensch.