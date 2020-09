Es bleibt alles beim Alten: Der Wahlausschuss hat am Montagnachmittag „ohne Bedenken“ das Ergebnis der Ortsvorsteherwahl in Oberauerbach festgestellt. Das am Sonntag ausgezählte Ergebnis hat sich nicht verändert. In zwei Wochen, am 27. September, entscheidet sich in der Stichwahl, wer Nachfolger von Andreas Hüther wird: Willy Danner-Knoke (SPD) oder Katja Krug-Abdessalem (CDU). Wie Bürgermeister Christian Gauf mitteilte, seien die neuen Stimmzettel bereits bestellt, das Briefwahlbüro solle schnellstmöglich öffnen.