Am 23. September stimmen die Wähler darüber ab, wer neuer Ortsvorsteher in Oberauerbach wird. Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass der Stadtverwaltung bislang zwei gültige Wahlvorschläge vorliegen, die Bewerbungsfrist endet am Montag, 18 Uhr. Die CDU Oberauerbach hat Katja Krug-Abdessalem für die Wahl nominiert. Informationen dieser Zeitung bestätigte am Donnerstag Gertrud Schiller, die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Zweibrücken. Die 48-Jährige absolvierte Schiller zufolge bei der Stadt ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Mittlerweile ist sie beim Kranseilhersteller Verope im Bereich Logistik und Auftragsverarbeitung tätig. Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 sitzt die 48-Jährige für die CDU im Oberauerbacher Ortsbeirat. In dem Gremium wirkt auch Krug-Abdessalems potenzieller Herausforderer ums Amt. Nach Informationen dieser Zeitung wirft auch Willy Danner-Knoke seinen Hut in den Ring. Der 53-Jährige übernahm zuletzt die Amtsgeschäfte des Ortsvorstehers kommissarisch und vertrat den jüngst verstorbenen Hüther in den vergangenen Monaten wiederholt. Der Teamleiter im Medizinmanagement sitzt seit Jahren für die SPD im Oberauerbacher Ortsbeirat. Vor der jüngsten Kommunalwahl bewarb sich Danner-Knoke schon einmal als Ortsvorsteher, zog bei der Wahl gegen Andreas Hüther aber den Kürzeren.