Bei der Wahl des Ortsvorstehers werden die Oberauerbacher am 23. September voraussichtlich die Auswahl zwischen drei Kandidaten haben. Neben den nominierten Kandidaten von SPD und CDU hat nach RHEINPFALZ-Informationen ein Dritter als Einzelbewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Mindestens 30 Unterschriften von Wahlberechtigten waren dafür nötig. Der Wahlausschuss wird am Dienstag über die Zulassung der Kandidaten befinden. Die Wahl wird notwendig, weil der bisherige Ortsvorsteher Andreas Hüther am 18. Juni nach längerer Krankheit verstorben war. Für die SPD tritt der stellvertretende Ortsvorsteher Willy Danner-Knoke an, der als Teamleiter Medizinmanagement im Nardini-Klinikum arbeitet. Die CDU schickt Katja Krug-Abdessalem ins Rennen. Sie ist Mitglied des Ortsbeirats und arbeitet beim Kranseilhersteller Verope am Steitzhof. ts/phkr