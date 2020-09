Rund 14 Prozent der wahlberechtigten Oberauerbacher haben schon entschieden, wer Nachfolger von Andreas Hüther werden soll. Der Ortsvorsteher starb im Juni nach schwerer Krankheit. Wie das städtische Hauptamt mitteilte, haben von den 933 Wahlberechtigten 143 Personen Wahlscheine für die Briefwahl beantragt (Stand Freitag, 14.30 Uhr). 133 Wahlbriefe sind bisher ans Wahlamt zurückgeschickt worden. Von 8 bis 18 Uhr ist am Sonntag das Wahllokal im Oberauerbacher Bürgerhaus geöffnet. Wer beispielsweise unerwartet ins Krankenhaus kommt, kann sich seinen Wahlschein bis Sonntag, 15 Uhr, im Wahlbüro ausstellen lassen und jemanden beauftragen, die Unterlagen abzuholen. Briefwähler können die ausgefüllten Unterlagen am Wahltag bis 18 Uhr in den Nachtbriefkasten am Rathaus (Uhlandstraße) einwerfen oder im Oberauerbacher Wahllokal abgeben. Um die Nachfolge Hüthers bewerben sich Willy Danner-Knoke (SPD), Katja Krug-Abdessalem (CDU) und der parteilose Jörg Wagner.