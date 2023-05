Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass Willy Danner-Knoke (SPD) ausdauernd ist, hat er vor einigen Jahren beim Berlin-Marathon bewiesen. Nun hat der 53-Jährige ein anderes Ziel vor Augen: im zweiten Anlauf Ortsvorsteher in Oberauerbach zu werden. Inhaltlich will er mit den Themen schnelles Internet, Radweg nach Niederhausen und weniger Verkehr an den Durchfahrtstraßen punkten.

16 Jahre lang ist Danner-Knoke bereits für die SPD Mitglied im Oberauerbacher Ortsbeirat. In dieser Zeit habe er viel „gesehen, mitgemacht und mich manchmal auch gewundert“, sagt er scherzhaft.