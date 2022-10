Rimschweilers Ortsvorsteherin Isolde Seibert gibt ihr Amt zum Silvestertag auf. Es gibt bereits einen Interessenten für die Nachfolge.

Zum 31. Dezember ist Schluss: Aus persönlichen Gründen zieht sich Isolde Seibert anderthalb Jahre vor dem Ende ihrer Amtszeit aus der Spitze des Stadtteils zurück. Näher möchte sie darauf nicht eingehen: „Ich will die Gründe nicht sagen, weil sie nicht in die Öffentlichkeit gehören“, kommentiert Seibert.

Die mittlerweile 65-Jährige ist ein Urgestein in der Rimschweilerer Ortspolitik. „Urgestein, das kann man ruhig sagen“, sagt Seibert im RHEINPFALZ-Telefonat am Samstagvormittag lachend. „Ich war damals nicht nur die erste Frau im Ortsbeirat, sondern auch die jüngste“, erinnert sie sich an ihre Anfänge in der Kommunalpolitik. Gleichzeitig war sie damals stark im SPD-Ortsverband aktiv, unter anderem in den Jusos. Das Amt der Ortsvorsteherin übernahm Seibert 2012. Damals war sie Stellvertreterin von Henno Pirmann. Als dieser städtischer Beigeordneter wurde, übernahm Seibert das Ruder.

Klaus Fuhrmann möchte kandidieren

Wie geht es weiter? Noch bis Silvester bleibt Seibert Ortsvorsteherin. Danach übernimmt zunächst ihr Stellvertreter Klaus Fuhrmann. „So wie bei mir damals mit Henno Pirmann“, so Seibert. Bis Ende März 2023 muss ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden, der zunächst ein gutes Jahr im Amt wäre, bis zu den Kommunalwahlen Mitte 2024.

Und tatsächlich will Fuhrmann bei der anstehenden Ortsvorsteherwahl als Kandidat der SPD antreten. „Über die Jahre hat sich der Gedanke bereits entwickelt, einst den Posten zu übernehmen“, sagt er. Seit 2012 ist er Seiberts Stellvertreter, ist zudem im Stadtrat aktiv. Stadtratsmitglied könnte er als Ortsvorsteher bleiben – wie Kurt Dettweiler aus Mittelbach-Hengstbach und Achim Ruf aus Mörsbach. Auch seine Aufgabe als Fahrradbeauftragter der Stadt könnte er behalten.

Neubaugebiet und Fahrbahnteiler

Direkte Projekte, die Fuhrmann als Ortsvorsteher umsetzten will, stehen bislang nicht auf der Agenda. „Derzeit laufen ja der Ausbau der Bayernstraße, das Neubaugebiet und der Bau des Fahrbahnteilers“, sagt Fuhrmann. Dass von der SPD ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring wirft, glaubt Fuhrmann nicht. „Es ist möglich, aber ich wurde ja auch von SPD-Genossen aus dem Ortsbeirat gefragt, ob ich kandidieren möchte“, sagt er.

Zurück zu Seibert: Ganz aus dem Dorfgeschehen zieht sie sich nicht zurück. Die 65-Jährige bleibt Presbyterin und Landfrau.