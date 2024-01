Rimschweiler sucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich in die Ortsgemeinschaft einbringen, die das Dorfleben mitgestalten. Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann hat schon eine Bevölkerungsgruppe im Auge.

Damit Rimschweiler ein „lebenswerter Ort“ bleibt, sei Einsatz gefragt, sagte Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann (SPD) in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang vor rund 100 Zuhörern am Sonntag. Der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft sei „ein Grundstein der Demokratie“. Dies geschehe nicht zuletzt durch die örtlichen Vereine, die allerdings im abgelaufenen Jahr einen Verlust erlitten haben: Zum Jahresende hat sich der Männergesangverein aufgelöst. An deren Vereinsheim im Untergeschoss der Grundschule sei allerdings abzulesen, was durch „gemeinschaftliches Engagement“ alles zu schaffen sei, sagte Fuhrmann und erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Vereinsheime von TuS, Obst- und Gartenbauverein sowie den Kaninchenzüchtern.

Ob solche Leistungen in der heutigen Zeit noch einmal zu erbringen sind, ließ Fuhrmann offen, appellierte aber gleichzeitig, sich im Vereins- und damit im Dorfleben zu engagieren. „Die geburtenstarken Jahrgänge, die Boomer, gehen demnächst in Rente. Vielleicht ist einigen ja mit mehr Freizeit ein wenig langweilig“, sagte Fuhrmann mit Blick auf die Arbeit in den Vereinen. Aber nicht nur dort seien Tatkraft und Einsatz gefragt. Im Juni stehen die Kommunalwahlen an, die Kandidatenlisten seien noch nicht voll. Zudem stünden beim größten örtlichen Verein, dem Turn- und Sportverein, Vorstandswahlen an.

Mehr Interessenten als Bauplätze

2024 soll laut Fuhrmann diskutiert werden, welches Straßenbauprojekt nach der Sanierung der Bayernstraße angegangen werden soll. Zudem soll die Vergabe der zwölf Bauplätze im Hirtengarten besprochen werden. Es gebe mehr Interessenten als Bauwillige für das Baugebiet zwischen Feld- und Vogesenstraße. Ob das Sängerheim, das vom Ortsbeirat bereits auf seine Sitzungstauglichkeit hin getestet wurde, „Ersatz oder Ergänzung“ zum Bürgerhaus sei, das insbesondere Mängel mit Blick auf Barrierefreiheit und Brandschutz aufweise, werde noch diskutiert.

2023 sei zunächst von der Diskussion um die 750-Jahr-Feier des Orts geprägt gewesen. Allerdings habe sich ergeben, dass Rimschweiler bereits 823 Jahre alt sei. „Wir haben also nicht nur die 750-, sondern auch die 800-Jahr-Feier verpasst“, meinte Fuhrmann augenzwinkernd. Ein Treffen mit den örtlichen Vereinen habe ergeben, dass das Interesse an einer 825-Jahr-Feier 2025 von Vereinsseite eher gering sei. „Vielleicht finden sich aber Bürger, die eine Feier organisieren wollen“, sagte Fuhrmann. Auch die zehnwöchige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in der ersten Jahreshälfte, Stichwort Fahrbahnteiler, habe zu vielen Diskussionen im Ort rund um (Schwerlast-)Verkehr geführt. Eine Erhebung der Polizei hatte allerdings ergeben, dass im Schnitt 80 Laster pro Tag durch Rimschweiler rollen. „Die einen sagen, das ist gar nicht so viel, anderen ist es viel zu viel“, steckte Fuhrmann das Meinungsspektrum ab.

Fuhrmann möchte wiedergewählt werden

Für ihn persönlich, bekannte Fuhrmann eingangs seiner knapp viertelstündigen Rede, sei das Jahr 2023 wie im Flug vergangen. „Es war alles andere als langweilig für mich“, sagte der Ortsvorsteher, der auch der SPD-Stadtratsfraktion angehört und das Amt in Rimschweiler vor etwa einem Jahr von seiner Vorgängerin Isolde Seibert übernommen hatte. Bei den Kommunalwahlen im Juni will sich Fuhrmann erneut zur Wahl stellen.

Eröffnet hatten den rund 30-minütigen offiziellen Teil die Kinder der Grundschule, die ein Lied sangen und das neue Jahr mit einem Gedicht willkommen hießen.