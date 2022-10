Die Ortsdurchfahrt von Winterbach wird ab 7. November gesperrt. Wer von Wallhalben nach Zweibrücken möchte, muss über Reifenberg oder Krähenberg fahren.

In der Ortsdurchfahrt werden neue Wasserleitungen verlegt. Am Ende bekommt die Straße auch eine neue Asphaltdecke. Die Arbeiten sollen am 7. November beginnen. Laut Bürgermeister Andreas Weizel geht der erste Bauabschnitt von der Abzweigung in die Klosterbergerhofstraße bis zum Spielplatz am Kindergarten. Später rückt die Baustelle bis zum Friedhof vor. Der Abschnitt von der Klosterbergerhofstraße bis zum Ortsausgang Richtung Wallhalben soll erst 2025 oder 2026 an die Reihe kommen. Die Arbeiten übernimmt die Firma Broschart und Göller aus Maßweiler. Angesetzt sind 150 Arbeitstage, also etwa acht Monate.

Laut Bürgermeister Weizel werden zwei Umleitungen ausgeschildert: Wer von Zweibrücke nach Wallhalben möchte, soll über Reifenberg und Schmitshausen fahren. In die umgekehrte Richtung werde die Umleitung über Krähenberg und Wiesbach ausgeschildert.

Auf den Beginn der Arbeiten hatte am Freitag das Busunternehmen Regionalbus Zweibrücken (RBZ) hingewiesen. Die Sperrung werde sich auf die Linien 231 (Zweibrücken – Winterbach – Wiesbach – Wallhalben) und 232 (Zweibrücken – Martinshöhe) auswirken. Die Haltestelle in der Landstuhler Straße wird dann nicht mehr angefahren, die Busse wenden am Kindergarten. Insbesondere bei den Schul- und Kindergartenfahrten nach Wiesbach und Wallhalben komme es zu größeren Änderungen, und man müsse mit Verspätungen rechnen. Die geänderten Fahrpläne werden an den Haltestellen ausgehängt, kündigt die RBZ an.