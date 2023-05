Von Patrick Göbel

Ab kommenden Dienstag, 30. Mai, wird der Kreuzungsbereich Lothringer Straße/Brenschelbacher Straße in der Ortsdurchfahrt von Blieskastel-Altheim vollgesperrt. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird Straßenschäden auf der L 101 beseitigen. Die Arbeiten beginnen am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr und sind voraussichtlich am 3. Juni gegen 18 Uhr abgeschlossen. Autofahrer, die von und nach Brenschelbach wollen, werden über Peppenkum und Riesweiler umgeleitet. Die innerörtliche Umleitung in Altheim erfolgt über die Neualtheimer Straße, über die L 203 und die Niedhammerstraße. Alle Umleitungen werden ausgeschildert, teilt der LfS mit.