Ab kommender Woche gilt in Deutschland vier Wochen lang eine strenge Kontaktbeschränkung: In der Öffentlichkeit dürfen sich maximal zehn Personen aus zwei Hausständen treffen. Deutlich mehr Menschen aus mehr Hausständen kommen beispielsweise bei öffentlichen Sitzungen kommunaler Gremien, also Ausschüssen, Ortsbeiräten oder dem Stadtrat zusammen. Diese Sitzungen dürfen aufgrund einer Sondergenehmigung auch abgehalten werden – unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit der Anwesenden nicht gefährdet wird. Wie schon im Frühjahr und teils auch im Sommer hält der Stadtrat deshalb seine Sitzung am kommenden Mittwoch, 4. November, ab 17 Uhr in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums ab. Der Raum ist deutlich größer als der Ratssaal im Rathaus. Die Sitzung findet statt, teilte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Donnerstag auf Anfrage mit. Hingegen abgesagt wurde der Ortsbeirat in Oberauerbach. Die Sitzung war am kommenden Montag im Bürgerhaus geplant.