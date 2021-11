Der Mörsbacher Ortsbeirat fordert eine Tempo-30-Begrenzung in Höhe des Kindergartens in der Höhenstraße. Die Entscheidung soll am Donnerstag im Rat für Verkehrssicherheit diskutiert werden, so Ortsvorsteher Achim Ruf. „Ich bin guter Dinge, dass das durchzusetzen ist“, so Ruf im RHEINPFALZ-Gespräch. Der Mörsbacher Kindergarten liegt direkt an der Ortsdurchfahrt. Und die ist fast kerzengerade, lädt stellenweise dazu ein, etwas schneller zu fahren. Deshalb die Forderung, vor dem Kindergarten eine Tempo-Bremse auf 30 Stundenkilometer auszuschildern. Was sich in Mörsbach in Sachen Verkehrsberuhigung indes als positiv herausgestellt hat, sind die Geschwindigkeits-Messtafeln an den Ortseingängen. „Ich kann das von meinem Hof aus gut beobachten. Sobald die Anspringen, gehen sofort die Bremslichter an den Autos an“, lobt Ruf. Die Tafeln sind seit zehn Jahren an den Ortseingängen installiert.