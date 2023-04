An der Einöder Orgel wird der saarländische Organist und Komponist Thomas Vogtel mit zehn Werken am Sonntag, 17 Uhr, den Frühling musikalisch einleiten.

Zehn Raritäten aus dem 16. bis 20. Jahrhundert bilden das Programm des Frühligskonzertes am Sonntag in der Apostelkirche in Homburg-Einöd, Hauptstraße 52. Das Konzert klingt mit zwei Eigenkompositionen des Neunkircher Organisten Thomas Vogtel (Jahrgang) aus: der Sonata in G-Dur und der Sonata „Primavera“ in H-Dur. Außerdem sind zu hören: die Canzona C-Dur von Domenico Zipolini (1688-1726), das Rondeau „La Piémentoise“ von Mathieu Lanes (1660-1725), „Voluntary No. 2“ von William Wallond (1725-1770), Präludium und Fuge g-Moll BWV 558 von Bach, die Sonate Nr. 2 von Johann Ludwig Krebs (1713-1780), „Sortie – Scherzo“ von Nicolaus Joseph Wackenthaler (1840-1913), „Offertoire bref“ von Adolphe Querm (1823-1869) und „Boléro de Concert“ op. 166 sowie „Sortie en style libre“ von Louis James Alfred Lefébrure Wély. (1817-1869). Die Einöder Barock-Orgel des lothringischen Orgelbauers Yves Koenig von 1985 ist ein klangliches Kleinod in unserer Region. Thomas Vogtel studierte an der Saarländischen Musikhochschule Violine und Orgel und war danach bis zur Pensionierung im Saarländischen Staatsorchester Geiger, daneben sieben Jahre lang künstlerischer Leiter der Gesellschaft der Orgelfreunde Saarbrücken. Seit 27 Jahren ist Organist der Protestantischen Gemeinde in Homburg-Einöd. Der Eintritt ist frei.